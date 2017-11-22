В Казахстане заработает электронный учет трудовых договоров

На базе Единой электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров e-HR.

С информацией о развитии информационных ресурсов системы социально-трудовой сферы в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на заседании правительства выступила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. На базе Единой электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров e-HR, сообщает «Литер».

Переведенные в электронный формат трудовые договора позволят отказаться от бумажных трудовых книжек, получить информацию о формальной занятости граждан, которая будет включать только дату заключения договора. Также, будет возможным ведение профиля работника и подтверждение его компетенции в онлайн-режиме.

Как подчеркнула министр труда, проект планируется реализовать в рамках ГЧП: «В текущем году работа будет начата в одном пилотном регионе. Далее, по результатам работы, система будет внедрена по всей стране. Реализация проекта требует внесение изменений в трудовой кодекс. При одобрении мы приступим к подготовке проекта соответствующего закона».

Также на базе электронной биржи труда планируется создание системы электронной регистрации самозанятых с доходами ниже 12 МЗП в уведомительном порядке. Информация о регистрациях будет отражаться в информационной системе комитета государственных доходов МФ РК. В целом, данные из биржи труда по зарегистрированным самозанятым и заключенным трудовым договорам будут поступать в государственную базу физических лиц. Это обеспечит автоматическое присвоение и постоянную актуализацию социальных статусов граждан.

Созданная Министерством Единая информационная система социально-трудовой сферы включает несколько проектов. Это — труд и занятость, социальное страхование, пенсионное и социальное обеспечение, социальная поддержка, специальные социальные услуги и миграция.