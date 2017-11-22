Кенес Ракишев рассказал об ICO первого блокчейн-смартфона Finney

По его мнению, все больше и больше операций будут производиться в электронной валюте.

Компания Sirin Labs, основанная Кенесом Ракишевым, совместно с израильскими предпринимателями 12 декабря проведет ICO первого смартфона Finney, работающего на технологии блокчейн. Компания анонсировала запуск смартфона и персонального компьютера FINNEY 27 сентября текущего года. Эти устройства будут работать на операционной системе Shield OS, созданной Sirin Labs. Операционная система позволит поддерживать блокчейн-приложения, такие как криптовалютные кошельки и безопасные транзакции, передает «Капитал».

Finney станет первым смартфоном в мире, в котором, возможно, будет безопасно содержать криптовалюты, заявляют разработчики. В качестве валюты по умолчанию будет использоваться токен SRN, который дает право на приобретение продуктов и услуг Sirin Labs. 12 декабря Sirin Labs запускает краудсейл в поддержку смартфона и ICO на платформе Ethereum. Если ICO привлечет до 25 млн долларов, компания разработает собственную операционную систему Shield OS, которая позволит поддерживать блокчейн-приложения на любом мобильном устройстве. Если будет привлечено до 50 млн долларов, компания направит собранные деньги на разработку смартфона Finney. Если будет привлечено около 75 млн долларов, то в дополнение к смартфону будет разработан персональный компьютер Finney, оснащенный пакетом средств киберзащиты и функциями для блокчейна. Для того чтобы разработать в комплексе операционную систему, смартфон и компьютер, необходимо привлечь около 100 млн долларов.

«Это не первое наше ICO. Ранее компания Stox, в которую мы инвестировали через Singulariteam, совместно с компанией Invest.com провела достаточно успешное ICO: за 34 часа мы смогли привлечь более 20 миллионов долларов. На этот раз мы применили интересный механизм — краудсейл и ICO, по итогам которого инвесторы смогут получить смартфон, компьютер или токен SRN с возможностью обменять его на акции компании Sirin Labs. Мы предлагаем следующую модель: участник покупает эфириумы и обменивает их на наш токен SRN. При этом инвестор зарабатывает два раза — на росте цены на эфириум и при росте цены на токен SRN. В целом, мы видим большой потенциал в проведении ICO, так как многие компании-стартапы смогут более динамично привлекать инвесторов напрямую и иметь более обширный рынок. К тому же, на наш взгляд, в недалеком будущем все больше и больше операций будут производиться в электронной валюте», — прокомментировал Кенес Ракишев.