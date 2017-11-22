«Скайп-медицина» за два года стала доступна во всех селах Павлодарского района

Получить консультацию узкого специалиста теперь имеют возможность пациенты 31 медучреждения.

Стартовавший два года назад проект «Скайп-медицина» сегодня охватил все села Павлодарского района. Получить консультацию узкого специалиста в онлайн-режиме теперь имеют возможность пациенты 31 медучреждения (10 врачебных амбулаторий, 17 медицинских пунктов и трех ФАПов), передает Strategy2050.kz.

«Сегодня в наиболее продвинутых СВА есть доктора, которые очень активно пользуются скайпом. Проект, безусловно, нельзя сравнивать с распространенной во всем мире „телемедициной“, но, если такая возможность есть, ее надо использовать. Формально к „Скайп-медицине“ подключены все села района, но, если поднять статистику, мы видим, что есть населенные пункты, которые за год всего один раз обратились, а есть села, которые этим занимаются систематически. Думаю, что мы используем всего 50-60% потенциала, но это не предел», — сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций аким района Александр Бабенко.

Он также рассказал, что вводить интернет-консультации узких специалистов в сельских медучреждениях помогают крестьянские хозяйства. Так, например, глава КХ «Маяк» в селе Ольгинка оборудовал компьютером и веб-камерой свой врачебный пункт, чтобы у людей появилась возможность обращаться к узким специалистам, не выезжая из села.