Солнечную электростанцию построят в Мангистауской области

Проект оценивается в 1,21 млрд тенге.

В Мангистауской области возле села Батыр планируется строительство солнечной электростанции. Мощность будущего объекта альтернативного источника энергии — 2 МВт или 2 млн кВт в час. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 3 поселка общей численностью в 50 тысяч человек, передает Kazpravda.kz.

Инженерное сооружение займет площадь в 10 гектаров. На них расположится 8 580 панелей. Проект оценивается в 1,21 млрд тенге. Казахстанское содержание социально-значимого объекта составляет 90%. Благодаря электростанции работу обретут 10 человек.

«Электростанцию планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2018 года. Кроме этого, рядом с селом Батыр будет строиться еще одна электростанция мощностью в 5 мегаватт. Стоимость проекта составит более двух миллиардов тенге. Там будет 21 тысяча панелей. Станцию начнут возводить осенью следующего года», — рассказал аким Мунайлинского района Нурлан Тажибаев.