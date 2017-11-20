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Мобильный круг: подключи свою семью, друзей, коллег на тарифный план с одной абонентской платой

Кселл запускает уникальный для казахстанского рынка тарифный план.

20 ноября 2017 15:11, Profit.kz
Рубрики: Связь

АО «Кселл» объявляет о запуске для абонентов Kcell уникального на казахстанском рынке тарифного плана — «Мобильный круг». Мобильный круг S, M, L или XL позволяет подключить группу до 5 пользователей и делить между ними определенный объем интернет-трафика, а также минут звонков на других сотовых операторов РК. При этом звонки внутри сети Kcell/Activ по 0 тенге и определенное количество SMS внутри сети доступны всем участникам группы.

«Вам больше не надо беспокоиться о том, когда и сколько минут и гигабайтов интернета вы должны оплачивать за своих близких на каждом из их тарифных планов, — говорит Ирина Савина, директор по развитию массового рынка АО „Кселл“. — Мобильный круг — это простой, удобный и экономичный способ совместного использования пакета услуг связи участниками одной группы с единой абонентской платой. Теперь вы сами можете определять количество гигабайт интернет-трафика и минут на других сотовых операторов РК для каждого участника вашей группы. И эти лимиты можно менять ежемесячно в зависимости от желания и потребностей».

Если абонент пользуется несколькими гаджетами с SIM-картами Kcell (смартфон, планшет, роутер), он может включить и их тоже в свой Мобильный круг.

Тарифный план «Мобильный круг» доступен в следующих опциях

Мобильный круг, Кселл

«Пакет услуг внутри группы распределяется по вашему желанию. Если не выделять его каждому пользователю отдельно, то он будет использоваться всеми членами группы одновременно. Можно распределить весь интернет-трафик на два или три члена группы, а остальные смогут свободно общаться внутри сети Kcell/Activ. Еще один вариант — подключить к группе несколько своих гаджетов (планшет, роутер) и распределить на них часть интернет-трафика», — добавила Ирина Савина.

До 31 декабря 2017 года действует акция: вне зависимости от количества пользователей абонентская плата по тарифным планам «Мобильный круг» будет взиматься согласно минимально установленному размеру:

— для «Мобильный круг S» она составит 2900 тенге
— для «Мобильный круг M» — 3900 тенге
— для «Мобильный круг L» — 4900 тенге

Например, если равномерно распределить тарифный план «Мобильный круг S» с условиями по акции на пять пользователей, то в месяц каждый из них получит по 5 Гб интернет-трафика, по 24 минуты на других сотовых операторов РК, безлимитные минуты и часть из 500 SMS внутри сети Kcell/Activ. Все это за 2900 тенге в месяц или 580 тенге на человека, которые оплатит «глава» группы.

«Мобильный круг» доступен для подключения только абонентам Kcell с авансовым порядком расчетов. Если в группу захотят войти абоненты Activ или других сотовых операторов, они могут перенести свои номера в сеть Kcell с помощью услуг «Смена товарного знака обслуживания» или «Перенос номера» в любом из магазинов Kcell/Activ.

Подключить тарифный план и управлять распределением трафика, включенного в тарифный план, можно через личный кабинет на сайте Kcell.kz. Дополнительная информация по тарифному плану доступна по ссылке, в промо-ролике и инфо-ролике.