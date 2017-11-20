Мобильный круг: подключи свою семью, друзей, коллег на тарифный план с одной абонентской платой

Кселл запускает уникальный для казахстанского рынка тарифный план.

АО «Кселл» объявляет о запуске для абонентов Kcell уникального на казахстанском рынке тарифного плана — «Мобильный круг». Мобильный круг S, M, L или XL позволяет подключить группу до 5 пользователей и делить между ними определенный объем интернет-трафика, а также минут звонков на других сотовых операторов РК. При этом звонки внутри сети Kcell/Activ по 0 тенге и определенное количество SMS внутри сети доступны всем участникам группы.

«Вам больше не надо беспокоиться о том, когда и сколько минут и гигабайтов интернета вы должны оплачивать за своих близких на каждом из их тарифных планов, — говорит Ирина Савина, директор по развитию массового рынка АО „Кселл“. — Мобильный круг — это простой, удобный и экономичный способ совместного использования пакета услуг связи участниками одной группы с единой абонентской платой. Теперь вы сами можете определять количество гигабайт интернет-трафика и минут на других сотовых операторов РК для каждого участника вашей группы. И эти лимиты можно менять ежемесячно в зависимости от желания и потребностей».

Если абонент пользуется несколькими гаджетами с SIM-картами Kcell (смартфон, планшет, роутер), он может включить и их тоже в свой Мобильный круг.

Тарифный план «Мобильный круг» доступен в следующих опциях

«Пакет услуг внутри группы распределяется по вашему желанию. Если не выделять его каждому пользователю отдельно, то он будет использоваться всеми членами группы одновременно. Можно распределить весь интернет-трафик на два или три члена группы, а остальные смогут свободно общаться внутри сети Kcell/Activ. Еще один вариант — подключить к группе несколько своих гаджетов (планшет, роутер) и распределить на них часть интернет-трафика», — добавила Ирина Савина.

До 31 декабря 2017 года действует акция: вне зависимости от количества пользователей абонентская плата по тарифным планам «Мобильный круг» будет взиматься согласно минимально установленному размеру:

— для «Мобильный круг S» она составит 2900 тенге

— для «Мобильный круг M» — 3900 тенге

— для «Мобильный круг L» — 4900 тенге

Например, если равномерно распределить тарифный план «Мобильный круг S» с условиями по акции на пять пользователей, то в месяц каждый из них получит по 5 Гб интернет-трафика, по 24 минуты на других сотовых операторов РК, безлимитные минуты и часть из 500 SMS внутри сети Kcell/Activ. Все это за 2900 тенге в месяц или 580 тенге на человека, которые оплатит «глава» группы.

«Мобильный круг» доступен для подключения только абонентам Kcell с авансовым порядком расчетов. Если в группу захотят войти абоненты Activ или других сотовых операторов, они могут перенести свои номера в сеть Kcell с помощью услуг «Смена товарного знака обслуживания» или «Перенос номера» в любом из магазинов Kcell/Activ.

Подключить тарифный план и управлять распределением трафика, включенного в тарифный план, можно через личный кабинет на сайте Kcell.kz. Дополнительная информация по тарифному плану доступна по ссылке, в промо-ролике и инфо-ролике.