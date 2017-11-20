Даурен Абаев: Аблязов не управляет интернетом

Министр объяснил, откуда берется интернет и почему время от времени происходят сбои.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на вопрос: «Когда в Казахстане перестанут блокировать интернет?». Вопрос министру задала журналистка во время «Медиакурултая», который сегодня прошел в Алматы, передает Sputnik.

На вопрос о том, когда перестанут блокировать интернет, и «когда нашим интернетом перестанет управлять Мухтар Аблязов» (существует мнение, что перебои с интернетом могут возникать в связи с онлайн-трансляциями бывшего банкира), Абаев ответил: «Аблязов не управляет интернетом Казахстана. Вы должны понять, как мы получаем интернет. Это достаточно сложная система… Но мы получаем интернет не из воздуха, мы получаем его по кабелю. Соответственно, возможно, иногда происходят технические сбои. Они происходят часто. Система — всего пять операторов международной связи, которые имеют право получить интернет. Всего пять. Получается, это разные игроки. У кого-то иногда Beeline может не работать, у кого-то Kcell может не работать. Это разные системы технически».

Министр подчеркнул, что сбои постоянно происходят, потому что поток потребляемой информации за последние пять лет увеличился в 250 раз.