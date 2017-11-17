Статистику по телекому Казахстана «засекретили»

Отраслевым аналитикам теперь остается гадать на кофейной гуще.

Впервые за много лет, что Profit.kz наблюдает за количественными показателями телекоммуникационной отрасли республики (услуги междугородной и международной телефонной связи, местной телефонной связи, услуги по передаче данных, услуги интернета, услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник, услуги мобильной связи и услуги телекоммуникационные прочие), мы делаем паузу. Причина прозаична — у нас нет данных.

Началась вся эта неприглядная история в октябре — в тот момент, когда мы получили данные от Комитета по статистике Республики Казахстан по итогам сентября. К нашему удивлению, в графах «Мобильная связь» и «Услуги по передаче данных» стояли прочерки. Сочли это за ошибку, но в итоге вычислили эти показатели от обратного. Октябрь мы пережили благополучно, и вот в ноябре — снова казус. И опять это «Услуги мобильной связи», но второй персонаж драмы уже другой — «Услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник».

Мы обратились за разъяснениями в Комитет по статистике, и вот какой ответ был получен по нашему запросу (орфография и стилистика сохранена): «Согласно Методики по формированию и распространению официальной статистической информации в электронном виде (утверждена приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от „30“ ноября 2016 года № 292) первичные статистические данные, представленные респондентом, не публикуются без согласия респондента, являющийся единственным по виду деятельности в разрезе района и области. При отметке респондентом в статистической форме на не согласие распространения его данных, статистическая информация не публикуется и в публикациях обозначается знаком „Х“. Также в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан „О государственной статистике“ от 19 марта 2010 года, статистическая информация и базы данных, позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут распространяться только при наличии согласия респондента».

При детальном рассмотрении возникает несколько вопросов. В той же части «Услуги мобильной связи»: на рынке представлены три игрока — «Кселл», Beeline и СП «Tele2 и Altel». О каком из них «единственным по виду деятельности в разрезе района и области» может идти речь? Тем более что мы говорим об общей цифре по рынку. Таким образом, данное письмо ставит еще больше вопросов, чем ответов.

Светлана Черненко (iKS-Consulting), один из самых известных экспертов телекоммуникационной отрасли Казахстана прокомментировала данный вопрос по просьбе Profit.kz: «Вопрос с отраслевыми данными всегда очень чувствительный. Сами по себе цифры малоинформативны, их необходимо корректно интерпретировать, они должны быть сопоставимы и релеванты». По ее словам, в случае, если методика не дает однозначных определений, появляется возможность некорректного трактования и, что называется, «жонглирования» данными. «За свою без малого 20-летнюю деятельность в телеком-отрасли наблюдаю крайнюю закрытость операторов в части раскрытия информации, если только это прямо не предписано организационно-правовой формой компании и взаимоотношениями с инвесторами. При этом данный подход практически не зависит от того, находится ли рынок (или конкретная услуга) на этапе роста или спада», — продолжает она. По мнению эксперта, обнародование данных по ряду показателей не носит обязательный характер. «Открытое взаимодействие с рынком — не фрагментарное, а на постоянной основе — является, на мой взгляд, свидетельством наличия у компании четкой стратегии, а не принятия сиюминутных решений, от которых статистика в динамике начинает „плясать“. Кроме того, это прямой показатель культуры ведения бизнеса и готовности менеджмента нести ответственность за принимаемые решения. Это в равной степени относится как к статистике отдельно взятого предприятия, так и отрасли в целом», — резюмирует она.

В более широком понимании очевидно, что необходимо менять правила и законы, чтобы «крестики» в статотчетах больше не появлялись...