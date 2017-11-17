Samsung открывает в Алматы школу программирования Coding Lab для старшеклассников

Прием заявок продлится до 28 ноября.

По данным HeadHunter Kazakhstan IT-специалисты занимают 4 строчку в рейтинге самых востребованных кадров в стране, поднявшись с 5 позиции с 2015 года. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты, к 2019 году профессия IT-специалиста будет второй самой востребованной на казахстанском рынке. Футурологи тоже предсказывают: будущее принадлежит программистам.

Samsung дарит возможность старшеклассникам получить передовые знания и навыки программирования и пройти бесплатный курс Coding Lab в школе программирования.

Одни из лучших преподавателей помогут освоить навыки программирования на языке Java, а также научат создавать полноценные приложения под Android. Учебный год будет насыщенным и интерактивным: учащихся ждут не только лекции, но и практические упражнения, мини-проекты, участие в вебинарах, разработка собственного проекта и защита по итогам тренинга. Планируется также проведение IT-мероприятий в формате HackDay совместно с университетами.

Лучшие студенты Coding Lab получат возможность участвовать как в местных, так и международных конкурсах, таких как Hackday, IT School Russia в Москве и т.д.

Тренинг предназначен для учащихся 8–11 классов общеобразовательных школ и продлится с декабря 2017 года по апрель 2018 года, с возможным дальнейшим продлением на лето 2018 для желающих из числа участников курса. Тренинги будут проходить дважды в неделю по 90 минут в IT-школе Samsung в здании КазНУ им. аль-Фараби. Все преподаватели, участвующие в проекте, — высококвалифицированные профессионалы. Учащиеся, прошедшие полный курс программирования, получат сертификаты. Прием заявок осуществляется на сайте Samsung и продлится до 28 ноября.