МИР РК проводит системную работу по модернизации автодорожной инфраструктуры.

В Казахстане ведутся работы по созданию системы взимания платы и интеллектуальной транспортной системы на участках трасс Астана — Темиртау (132 км) и Алматы — Капшагай (42 км) общей протяженностью 174 км. До конца текущего года планируется запустить систему в опытную эксплуатацию, а взимание платы планируется в следующем году. Об этом сообщил управляющий директор по развитию бизнеса АО «НК «ҚазАвтоЖол» Рустам Исаев на брифинге в министерстве, который был посвящен текущему состоянию автомобильных дорог страны, итогам строительного сезона 2017 года, а также планам по внедрению платности и развитии придорожного сервиса в рамках реализации Государственной программы «Нұрлы жол».

В рамках работ по модернизации автодорожной инфраструктуры начато проектирование системы взимания платы и интеллектуальной транспортной системы на автодорогах республиканского значения протяженностью более 5 тысяч км. Это участки международного коридора «Западная Европа — Западный Китай», Щучинск — Петропавловск — ганца РФ (на Курган), Астана — Костанай — граница РФ (на Троицк), Астана — Павлодар, Павлодар — граница РФ (на Омск), Актобе — Уральск — граница РФ (на Самару), Уральск — граница РФ (на Саратов), Актау — Бейнеу, Атырау — Доссор — Бейнеу — Бекжигит — граница Узбекистана, Капшагай — Талдыкорган. Планируется также начать строительство системы платности на участке Алматы — Хоргос протяженностью 304 км.

Отмечается, что МИР РК при сотрудничестве со Всемирным банком привлечен международный консультант, являющийся экспертом в области методологии формирования ставок платы за проезд с учетом экономических, социальных факторов, экологических выбросов автотранспорта и т.д. До конца текущего года планируется провести общественные слушания по данному вопросу.