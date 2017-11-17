Алматинцы смогут оценить работу водителей общественного транспорта

Мобильное приложение Starbus заработает в декабре.

В Алматы пассажиры общественного транспорта смогут оценить работу водителя через мобильное приложение. Об этом рассказала руководитель проекта ПРООН «Устойчивый транспорт Алматы» Елена Ерзакович, передает Sputnik.

Она рассказала, что приложение Starbus будет работать по аналогии с приложениями, которые используют службы такси, чтобы оценить работу водителя: «У нас люди боятся жаловаться официально, потому что они говорят, что водители начинают ругаться, другие пассажиры недовольны, если ты вступаешь в дискуссию. Поэтому мы хотели, чтобы сам потребитель затрачивал минимум времени, чтобы выяснить отношения с водителем и мог использовать технологии».

Идентифицировать транспорт можно будет с помощью QR-кодов, которые будут размещены в каждом автобусе.

«Оценить общественный транспорт можно будет по нескольким критериям, поставить определенное количество звездочек, есть возможность оставить небольшой письменный отзыв. Вся информация идет в диспетчерскую. Если на оценку будет отзыв, вам придет ответ. История ваших запросов будет сохраняться», — уточнила Елена Ерзакович.

По ее словам, сами водители не смогут себя оценить: в приложении предусмотрена возможность избежать накруток. Само приложение заработает уже в декабре. Если водитель набрал много плохих оценок, то его могут отправить на курсы повышения квалификации или применить меры к автопарку за счет субсидий от городских властей.