Абаев рассказал о создании технопарка на базе МФЦА

Для размещения технопарка выделили павильон ЭКСПО-2017 с полезной площадью около 10 тысяч квадратных метров.

15 ноября в Астане состоялся круглый стол «Наследие ЭКСПО-2017» для дипломатического корпуса в РК. В мероприятии принимали участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, представитель Офиса Программы развития ООН в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Даурен Абаев напомнил о том, что идея создания технопарка была заложена в государственной программе «Цифровой Казахстан». В основу концепции лег международный опыт: правительства многих развитых стран активно инвестируют в развитие стартапов, понимая растущую ценность инноваций.

«После проведенных консультаций с рядом международных компаний, встреч с их руководителями, изучения конкретных механизмов их работы мы проработали собственный план действий по созданию и развитию стартап-экосистемы, а также привлечения критической массы стартаперов со всего мира с целью развития культуры и технологического предпринимательства в Республике Казахстан», — сообщил министр.

По словам главы ведомства, технопарк будет зарегистрирован в зоне Международного финансового центра «Астана», поэтому финансовые организации и финтех-стартапы будут иметь льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу. В свою очередь, нефинансовые организации и стартапы будут иметь налоговые льготы по КПН и социальному налогу. Эти меры сейчас находятся в проработке.

Абаев рассказал, что для размещения технопарка выделили павильон ЭКСПО-2017 с полезной площадью около 10 тысяч квадратных метров. Уже подготовлена планировка павильона, идут ремонтные работы. В помещениях будут образовательные зоны, коворкинг-офисы, переговорные комнаты, конференц-залы, офисы партнеров и резидентов технопарка и зоны отдыха.

По мнению министра, технопарк станет платформой и площадкой для решения технологических и управленческих задач корпорации: «В рамках корпоративных инноваций национальные компании корпорации будут иметь возможность предоставлять заказы инвестировать стартапы, акселераторы и инкубаторы рынка будут оказывать экспертную и консультационную поддержку. Правительство со своей стороны будет координировать политику, способствующую развитию инноваций. Вузы будут источником критической массы. Одним из основных инструментов будут проведения хакатонов внутренних и международных масштабов. С ростом масштаба проведения мероприятий планируется привлечение международных корпораций Казахстана».

Одна из основных задач, которая будет стоять перед правительством — постоянное совершенствование нормативно-правовой политики, чтобы обеспечить благоприятные условия для тестирования и апробации инновационных решений.

Технопарк будет зарегистрирован в зоне МФЦА, поэтому резидентам будут предоставлены некоторые условия: упрощенный трудовой и визовый режимы, свободный визовый режим до 30 дней для граждан 46 стран в том числе членов ОЭСР. Участники МФЦА будут пользоваться специальным режимом на срок до пяти лет, внедрение упрощенного режима регистрации одного окна при выдаче виз разрешения на работу и другие запросы на территории МФЦА.

«Уверен, мы сможем достичь определенных результатов, поэтому добро пожаловать в Астана-хаб», — завершил свою речь Даурен Абаев.