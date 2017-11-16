В 2018 году планируется оцифровать весь уголовный процесс

Эта мера позволит снизить уровень коррупции.

В 2018 году планируется провести полную цифровизацию всего уголовного процесса. Об этом при рассмотрении поправок в законопроект «По вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» на пленарном заседании мажилиса парламента сообщил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, передает «Капитал».

По словам Жакипа Асанова, цифровизация всего уголовного процесса — прогрессивный шаг не только для Казахстана, но и для уголовно-исполнительной системы в целом. Благодаря цифровизации снизится уровень коррупции. При этом, цифровой формат обеспечит дисциплину и точность в уголовном процессе: «У нас есть такая болезнь — мы чувствуем себя хозяевами каждого уголовного дела, решаем судьбы людей. Благодаря цифровизации уголовного процесса мы избавимся от этой болезни, уменьшится коррупция. Главное, мы предотвратим ошибки своих коллег, защитим от тюрьмы».

Вместе с тем, как пояснил спикер, цифровизация не потребует дополнительных средств из бюджета. Соответствующие программы разработаны специалистами генеральной прокуратуры совместно с уполномоченными органами. На данный момент пилотные проекты по цифровизации уголовного процесса реализуются в шести областях.

Законопроект предусматривает изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РК, законы РК «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на модернизацию уголовного судопроизводства и в целом правоохранительной деятельности. Законопроект принят мажилисменами в первом чтении.