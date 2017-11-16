Подавать в суд из-за незаконной прослушки призвал казахстанцев генпрокурор

На пленарном заседании мажилиса обсудили законопроект по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.

Правоохранительные органы РК после следствия будут сообщать гражданам о том, что их телефонные разговоры прослушивались. В случае незаконной прослушки казахстанцы смогут подать в суд. Об этом на пленарном заседании мажилиса, где обсуждался законопроект по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, заявил генеральный прокурор РК Жакип Асанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, такая норма предусмотрена в проекте закона: «Органы следствия прослушивают телефоны, проводят закрытые следственные мероприятия. Бывает, выясняется, что никакого преступления нет, подозрения не оправдываются. Они просто закрывают дело, а прослушиваемый не знает об этом».

Теперь в данный вопрос внесены изменения. Если следственными органами будет проведена такая работа, то после они должны будут сообщать бывшему подозреваемому о том, что проводилась прослушка его телефона.

«Если этот человек возмутится этим и посчитает незаконным, то он сможет обратиться в суд. Это послужит тому, что правоохранительные органы не будут просто так брать санкции на прослушку, и суд не будет ее просто так давать, а тысячу раз подумает, надо это делать или нет», — резюмировал Жакип Асанов.