Создана Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют

Учредителями ассоциации выступили шесть организаций.

Первое учредительное собрание Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют (КАБК) уже прошло. Поданы документы на регистрацию, и в ближайшее время ассоциация будет зарегистрирована в виде объединения юридических лиц (ОЮЛ). Об этом сообщил один из ее учредителей, председатель совета ассоциации Есет Бутин, передает «Капитал».

Учредителями ассоциации выступили шесть организаций, и еще 15 подали заявки на вступление. Создатели организации до этого успели поработать в регуляторных органах и в сфере развития высоких технологий. Есет Бутин — в дочерних структурах Нацбанка, Арман Джакамбаев — в сфере банковского надзора на рынке ценных бумаг. Исполнительный директор ассоциации Дастан Кожабеков возглавлял Национальный научно-технологический центр «Парасат» и Казахский институт нефти и газа.

«Наша главная цель — совместно с регулятором прописать правила игры на рынке блокчейн и криптовалют в Казахстане», — говорит Есет Бутин.

Он считает, что настало время объединить организации и компании, которые хотят работать на рынке блокчейна или планируют работу на криптовалютных рынках: «Как таковых компаний, работающих на рынке блокчейна, в Казахстане, нет. Это, скорее, компании, которые видят перспективность технологии для себя».

Отрасль проходит этап становления, поэтому пока невозможно оценить этот рынок в Казахстане в денежном выражении. Главное сейчас, по его мнению, создать необходимую инфраструктуру для ее функционирования и эффективно работающее законодательство.