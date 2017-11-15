Прибыль АО «Логиком» снизилась почти в 21 раз

Крупнейшая ИТ-компания Казахстана продолжает «падать» по всем фронтам.

Отчет о прибылях и убытках компании опубликован на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). В Profit.kz изучили его.

Выручка АО «Логиком» снизилась с 18,73 млрд тенге за 9 месяцев в 2016 году до 10,8 млрд тенге за 9 месяцев в 2017 году. То есть, почти на 73%. При этом, себестоимость реализованных товаров и услуг снизилась почти в 2 раза — за первые 3 квартала 2017 года они составили 7,6 млрд тенге, а за аналогичный период 2016-го — 15,5 млрд тенге. Впрочем, в нынешнем году валовая прибыль выглядит даже чуть лучше — 3,215 млрд тенге против 3,207 млрд тенге. Однако, расходы по финансированию, которые составили почти 1,14 млрд тенге в уходящем году, не помогли поддержать этот оптимизм — прибыль до налогообложения составила лишь 74,6 млн тенге, а после — менее 27 млн. Сравните это с тем, что было у компании за аналогичный период 2016 года — прибыль до налогообложения — почти 608 млн, а после — 560 млн.

Прибыль на акцию в 2017 году по итогам первых трех кварталов составила 12,82 тенге против 266,55 тенге годом ранее.

Ситуация в АО «Логиком» остается непростой — основные показатели падают. Удастся ли компании выйти на позитивную территорию по итогам года? Веры в это остается все меньше...