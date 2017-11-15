Казнет неосвобожденный

В очередной раз отечественный сегмент Сети признан несвободным.

Исследователи из Freedom House, которые и являются авторами «Freedom on the Net 2017», констатируют, что свободы в интернете за год снизились в 32 странах. Среди них — группа развитых, таких, как Франция, Германия, США, Великобритания и Япония. Позиция Казахстана в отчете организации несколько улучшилась — во Freedom House считают, что свободы в Казнете стало больше. Кстати, всего таковых стран во всем мире, то есть, где улучшились свободы в интернете, насчитали лишь 13. Но в целом, это не повлияло кардинально на позицию республики в общем рейтинге: Казнет все еще остается несвободным. «Свобода в интернете в Казахстане несколько улучшилась по мере увеличения проникновения интернета, хотя общая среда остается репрессивной для пользователей», — замечают во Freedom House.

Ситуация в Казахстане со свободами в интернете обстоит лучше, чем в России (62 балла против 66 — меньше баллов — больше свобод), много лучше чем в Узбекистане (62 балла против 77), но значительно хуже, чем в Кыргызстане (62 балла против 37). Кыргызстан, кстати, единственная страна в Центральной Азии, интернет в которой признан Freedom House «частично свободным».

Во Freedom House скомпилировали основные тренды, характерные для исследуемого предмета. Среди них — уже ставшие традиционными онлайн-манипуляции и дезинформация в процессе выборов. Исследователи говорят, что подобные тенденции были замечены, по крайней мере, в 18 странах, в том числе, в Соединенных Штатах. Второе — в исследовании констатируется увеличение физических и технических атак на правозащитников и независимые СМИ. Наконец, во Freedom House утверждают, что рекордное количество правительств усиливает регуляцию в локальных сегментах Сети по политическим соображениям или по соображениям безопасности.

На вершине рейтинга, то есть, странами с самыми высокими свободами в интернете, стали Эстония, Исландия и Канада.