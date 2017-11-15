На юге Казахстана построят две солнечные электростанции

Стоимость проектов оценивается в 157 млн евро.

Инвесторы из Германии и Нидерландов намерены построить в Южно-Казахстанской области две солнечные электростанции. Об этом стало известно в ходе встречи акима ЮКО Жансеита Туймебаева с бизнесменами, сообщает «Капитал».

Ознакомившись с проектом иностранных предпринимателей, глава региона рассказал об экономическом потенциале области и о преимуществах, предоставляемых инвесторам со стороны государства: «Для региона с населением около 3 млн человек этот проект очень желателен и эффективен. 65% электроэнергии мы получаем извне. Потребность жителей региона в летний период составляет 350−370 МВт, а зимой — 450−480 МВт электроэнергии. Вот почему мы должны реализовывать такие проекты. Климат нашего региона идеально подходит для производства солнечной электроэнергии».

В свою очередь, иностранные предприниматели отметили, что намерены реализовать проекты в Мактааральском районе ЮКО. Кроме того, бизнесмены отметили, что со стороны местных властей созданы благоприятные условия для оформления всех необходимых документов. По словам генерального директора ТОО «Компания KADI» Мурата Даврасова, немецкая компания NwComp Solar GmbH, которая реализовала ряд проектов по Казахстану, инвестирует 7 млн евро в строительство солнечной электростанции.

Электростанция мощностью 4,8 МВт будет построена на территории мусорного полигона города Жетысай. На сегодняшний день разработана разрешительная документация. Строительные работы планируется начать до конца ноября 2017 года. Инвестором второго проекта выступила голландская компания VTK Invеstments. В рамках проекта подписан двусторонний меморандум о строительстве солнечной электростанции мощностью 100 МВт, ведутся соответствующие работы по выделению 300 га земли. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро. В настоящее время компания реализует такой же проект в Акмолинской области.