До 83% довести уровень компьютерной грамотности населения планирует МИК РК к 2022 году

Министерство планирует разработать единую методологию по обучению базовым цифровым навыкам.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» продолжатся мероприятия по повышению цифровой грамотности населения, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании правительства, передает Strategy2050.kz.

Министерство информации и коммуникаций РК как ответственный орган прорабатывает вопросы реализации данных мер.

«Министерством совместно с местными исполнительными органами в рамках программы „Цифровой Казахстан“ предусмотрены мероприятия по повышению цифровой грамотности населения. По итогам мероприятия планируется рост показателя до 83% в 2022 году. Также, местными исполнительными органами в рамках „Цифрового Казахстана“ предусмотрены мероприятия по увеличению профессиональных кадров, которые будут проводить обучение», — сказал министр.

Обучение в текущем году компьютерной грамотности проводилось лишь в семи регионах страны с общим количеством обученных 84 тыс. человек. Еще планируется обучить до конца года 12 тыс. человек.

Кроме того, Даурен Абаев отметил, что в 2016 году количество пользователей интернета в стране достигло 76%. В целях развития онлайн-торговли в стране разработана и утверждена Дорожная карта развития электронной торговли в РК на 2018-2019 годы: «Высокоскоростными каналами связи планируется обеспечить более 1200 сельских населенных пунктов, в которых планируется подключить более 3600 точек. Построенные волоконно-оптические линии связи позволят повысить долю пользователей интернет к 2022 году до 82%, придав импульс электронной коммерции».