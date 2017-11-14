Число покупок в День холостяка выросло в Казахстане почти в 5 раз

Если сравнивать с прошлогодним Днем холостяка, в этом году жители Казахстана заказывали меньше товаров, но более дорогих.

Спрос жителей Казахстана на товары в китайских интернет-магазинах 11 ноября, в День холостяка, когда ритейлеры традиционно устраивают распродажи, значительно повысился. Яндекс.Деньги выяснили, что по сравнению с обычными днями расходы жителей Казахстана на товары в китайских интернет-магазинах 11 ноября выросли в 6,9 раз, а число заказов — в 4,6 раз. Покупателей стало больше в 9,5 раз.

Несмотря на скидки до 90%, средний чек вырос примерно на 50% — с 4389 до 6563 тенге. На одного человека пришлось в среднем 3 платежа. Пользователи традиционно покупали одежду, обувь, аксессуары, косметику, технику, товары для дома и спорта.

Если сравнивать с прошлогодним Днем холостяка, в этом году жители Казахстана заказывали меньше товаров, но более дорогих. Так, количество покупок в целом уменьшилось на 39%, число платежей на человека не изменилось, зато средний чек вырос на 59%.

«Вероятно, многие специально ждали День холостяка, чтобы купить более дорогие товары со скидкой», — отметили представители Яндекс.Денег.

В исследовании учитывались покупки пользователей из Алматы, Астаны, Караганды, Шымкента, Актобе, Тараза, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея и других городов страны.