Сайты Казнета майнят криптовалюту втайне от пользователей

Система мониторинга веб-ресурсов WebTotem зафиксировала в Казнете порядка 25 таких сайтов.

Все чаще на казахстанских сайтах появляются так называемые майнеры — скрипты, которые используют компьютеры пользователей для майнинга криповалюты. Как рассказали представители Центра анализа и расследования кибератак 13 ноября, за прошедшие сутки система мониторинга веб-ресурсов WebTotem зафиксировала в Казнете порядка 25 сайтов, заходя на которые пользователи автоматически предоставляют свой компьютер для проведения вычислений, сопутствующих «добыче» криптовалюты злоумышленником.

«Речь идет о криптовалюте Monero, которая предоставляет возможность майнинга на CPU. Чаще всего используется скрипт, подключаемый с сайта Coinhive.com», — пояснили в ЦАРКА.

Примечательно, что в список попали как сайты университетов (например, enu.kz), так и известные каталоги компаний. ЦАРКА опубликовал список сайтов, где были обнаружены майнеры:

acastana.kz

adizel.kz

alemtour.kz

aql.kz

autism.kz

brp.kz

casualshoes.kz

cfakazakhstan.kz

tutmebel.kz

winners.kz

dizelya.kz

ecoislamicbank.kz

emu.kz (ENU)

enu.kz

extremal.kz

gift-card.kz

gup.kz

investfunds.kz

invitation.kz

kazbilim-edu.kz

ksip.kz

medical-tour.kz

nashservice.kz

natures.kz

nspastana.kz

nurbiz.kz

Специалисты обращают внимание на то, что при заходе на подобные сайты идет чрезмерная нагрузка на процессор компьютера, что приводит «торможению» других процессов, запущенных пользователем: «Будьте внимательны и следите за загруженностью своего процессора».