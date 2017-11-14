Сайты Казнета майнят криптовалюту втайне от пользователей
Система мониторинга веб-ресурсов WebTotem зафиксировала в Казнете порядка 25 таких сайтов.
Все чаще на казахстанских сайтах появляются так называемые майнеры — скрипты, которые используют компьютеры пользователей для майнинга криповалюты. Как рассказали представители Центра анализа и расследования кибератак 13 ноября, за прошедшие сутки система мониторинга веб-ресурсов WebTotem зафиксировала в Казнете порядка 25 сайтов, заходя на которые пользователи автоматически предоставляют свой компьютер для проведения вычислений, сопутствующих «добыче» криптовалюты злоумышленником.
«Речь идет о криптовалюте Monero, которая предоставляет возможность майнинга на CPU. Чаще всего используется скрипт, подключаемый с сайта Coinhive.com», — пояснили в ЦАРКА.
Примечательно, что в список попали как сайты университетов (например, enu.kz), так и известные каталоги компаний. ЦАРКА опубликовал список сайтов, где были обнаружены майнеры:
acastana.kz
adizel.kz
alemtour.kz
aql.kz
autism.kz
brp.kz
casualshoes.kz
cfakazakhstan.kz
tutmebel.kz
winners.kz
dizelya.kz
ecoislamicbank.kz
emu.kz (ENU)
enu.kz
extremal.kz
gift-card.kz
gup.kz
investfunds.kz
invitation.kz
kazbilim-edu.kz
ksip.kz
medical-tour.kz
nashservice.kz
natures.kz
nspastana.kz
nurbiz.kz
Специалисты обращают внимание на то, что при заходе на подобные сайты идет чрезмерная нагрузка на процессор компьютера, что приводит «торможению» других процессов, запущенных пользователем: «Будьте внимательны и следите за загруженностью своего процессора».