В Казахстане на базе искусственного интеллекта создадут систему раннего распознавания рака

Проект может заработать уже во второй половине следующего года.

В качестве базовой платформы для «Лаборатории интеллектуальных систем» при «Автономном Кластерном Фонде» используют Open Source решение, которое, по словам Руслана Габитова, ИТ-архитектора проекта, решает проблему зависимости от проприетарных технологий. В лаборатории сосредоточились на трех больших задачах.

Первая задача — это система мониторинга НДС. «Мы сосредоточились на НДС с целью обеспечить мониторинг этого важнейшего налога. Кроме того, мы работаем в направлении декларирования доходов граждан — здесь блокчейн позволит решить ряд задач», — рассказывает Руслан Габитов Profit.kz. По его словам, проект мониторинга НДС может иметь колоссальный экономический эффект — до триллиона тенге в год.

Второе направление — это ИТ в медицине: использование платформы искусственного интеллекта IBM Watson для раннего распознавания онкологических заболеваний. «Это хороший помощник для врачей, который, основываясь на большом количестве данных, опираясь на огромную историю, поможет ставить ранний диагноз», — раскрывает детали он. Это непростая задача — нужно объединить медицинские данные, наконец, нужно локализовать то, что уже может делать система к нашим условиям. Эффективность способа очень высока — качество диагностики раннего рака может возрасти до 75%. В некоторых источниках утверждается, что точность назначения оптимального лечения IBM Watson составляет 90%. Проект может заработать уже во второй половине следующего года. Большой его плюс, по словам Руслана Габитова, это то, что IBM Watson — облачная система, которая не требует расходов на создание физической инфраструктуры. Инициатива создания электронной медицинской карты, которая запущена в Казахстане, может заметно ускорить реализацию проекта.

Третий проект — это Blue Mix — PaaS-платформа, которая позволяет создавать приложения практически любого уровня. По словам ИТ-архитектора, этот инструмент будет интересен стартапам и позволит разработчикам быстро и без особых затрат создавать, развертывать и администрировать приложения.

В среднесрочной перспективе в «Лаборатории интеллектуальных систем» смотрят в сторону мониторинга госзакупок на блокчейне с точки зрения исполнения бюджетных проектов, а также перевод различных реестров на блокчейн — от земли до недвижимости. «Сейчас мы знаем, что система не защищена от коррупции, но блокчейн поможет исправить эту ситуацию», — резюмирует Руслан Габитов.