В Казахстане заблокировали несколько российских интернет-ресурсов

В их число попали Pikabu, Оzon, Labirint.ru и Book24.ru.

Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан заблокировало ряд сайтов российских издательств и интернет-магазинов по продаже книг, а также развлекательный портал Pikabu.ru. Сайты издательств и магазинов были заблокированы в связи с размещением на них запрещенных в Казахстане книг, а Pikabu.ru — за содержание информации «экстремистского характера», передает «Курсив».

«В настоящее время Министерством ведется переписка с администрациями указанных интернет-ресурсов. В случае удаления перечисленных выше незаконных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен», — сообщили в МИК РК.