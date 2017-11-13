Назарбаев предложил провести в Астане форум ЕАЭС по цифровизации

Президент принял участие в ХIV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по цифровизации в следующем году в Астане. 9 ноября он прибыл в Челябинск для участия в XIV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщила пресс-служба Акорды.

В работе форума, посвященного теме развития человеческого капитала, приняли участие руководители регионов, представители государственных органов, деловых кругов, а также эксперты и специалисты в сфере науки и образования двух стран. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что обсуждаемые темы находятся в центре внимания двух государств и приобретают особую важность в условиях стремительно развивающихся технологий, в том числе цифровых.

«До 2030 года по прогнозам экспертов в различных сферах исчезнет порядка 60 профессий и одновременно появится более 180 новых. Согласно Докладу о человеческом развитии, в ближайшие 5 лет изменится более трети знаний и навыков, необходимых для трудовой деятельности. Это серьезный вызов, решение которого должно стать одним из важных приоритетов нашего сотрудничества, — сказал Глава Казахстана.

В этой связи Президент отметил необходимость усиления работы по всем основным компонентам человеческого капитала — образованию, здравоохранению, развитию рынка труда и системы социальной защиты: «Сегодня более 30 казахстанских вузов проводят с российскими совместные научные исследования. Целесообразно проработать вопрос создания научных консорциумов ученых Казахстана и России по перспективным направлениям. В частности, по био- и информационным технологиям, энергетике, космосу и другим».

Президент Казахстана подчеркнул возможность использования потенциала таких инновационных кластеров, как Назарбаев Университет, Парк инновационных технологий, российский центр «Сколково» и других научно-исследовательских структур. Также для совместной работы могут быть полезны создаваемые на базе инфраструктуры Астана-ЭКСПО Международный финансовый центр «Астана», Международный технопарк IТ-стартапов и Международный центр «зеленых» технологий и инвестиций.

Кроме того, Президент Казахстана указал на важность обмена опытом в области цифровизации здравоохранения и развития общей сети телемедицины: "Эта работа начата в рамках ЕАЭС. Я предложил провести форум ЕАЭС по цифровизации в Астане в первом квартале следующего года. Казахстан и Россия должны быть локомотивами в этой сфере, — сказал Нурсултан Назарбаев.