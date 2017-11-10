Казахтелеком наградил авторов 5 проектов на WebSummit 2017

Компания начала активную работу с международными и казахстанскими инновациями.

С 6 по 9 ноября 2017 года в Лиссабоне (Португалия) состоялся крупнейший мировой веб-саммит, в ходе которого АО «Казахтелеком» наградил специальным призом авторов идей и проектов, наиболее перспективных для реализации в Казахстане.

В дни веб-саммита работал казахстанский стенд, где были представлены предложения нашей страны для мирового ИТ-сообщества, а также осуществлялся сбор идей и предложений от участников мероприятия. АО «Казахтелеком» выступил как инициатор сбора и развития инновационных решений. Участникам веб-саммита было предложено показать работающие технологические решения для того, чтобы наиболее перспективные можно было адаптировать, внедрить в Казахстане, либо создать аналог.

«Наша компания начала активную работу с международными и казахстанскими инновациями. Мы настроены решительно, чтобы привлечь партнеров, которые смогут предложить конкретные идеи, направленные на развитие цифровых технологий в Казахстане. Разработав 40 направлений, мы предложили участникам веб-саммита поделиться своей идеей и показали те точки роста и вызовы, которые сейчас существуют в нашей стране», — отметил главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев.

АО «Казахтелеком» собрал 200 идей и проектов, как готовые рабочие решения, так и нестандартные технические предложения, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Был учрежден приз для инновационных проектов и выбрано 5 наиболее релевантных питчей, соответствующих запросам компании по развитию таких важных сфер, как единая система земельного кадастра на базе блокчейн, повышение цифровой грамотности населения, дистанционная сертификация педагогов, финансовая грамотность, цифровая система поддержки МСБ, автоматизация животноводческой и растениеводческой продукции. По итогам изучения и оценки предложенных идей и проектов определены следующие победители:

Здравоохранение. Установка датчиков пациентам. Автор: Irene Brinker, США. Проект, уже действующий на территории США, заключается в установке датчиков пациентам, которым нужен постоянный уход и контроль за состоянием здоровья. Датчики будут следить за жизненно важными показателями и через специальное программное обеспечение удаленно передавать информацию лечащему врачу, что позволяет улучшать процесс лечения.

Безопасность. Система антихакинга. Автор: Jake Lee, Южная Корея. Система антихакинга предназначена для анализа мобильных приложений, которые используют данные клиентов, в том числе финансовую информацию. Система нацелена на поиск недостатков систем безопасности, уязвимости в мобильных приложениях, в том числе бэкдор.

Сельское хозяйство. Датчики почвы. Автор: Javier Lomas. Проект работает на территории двух стран — Нидерланды и Италия. Его смысл в том, что в почву устанавливаются специальные датчики, которые позволяют собирать информацию по состоянию почвы и проводить анализ по различным параметрам. Используя эти данные, фермеры и предприниматели могут более эффективно развивать свою деятельность и снижать затраты.

Социальная сфера. Платформа по поиску работы. Автор: Gennady Gaydargy, Украина. Идея в создании платформы для автоматического рекрутинга и быстрого поиска работодателей, что должно снизить уровень безработицы в тех странах, где приложение может быть использовано. Платформа на базе искусственного интеллекта собирает большое количество данных, систематизирует их и проводит цифровой подбор, что позволяет работодателю и работнику быстро коммуницировать друг с другом, таким образом, время поиска работы сокращается до двух часов.

E-learning. Приложение по изучению языков. Автор: Sreeraman Thiagarajan, Индия. Образовательное приложение для смартфонов, которое позволяет выучить любой язык. Приложение с элементами геймификации и виртуализации, суть которого заключается в том, что пользователь через игры выполняет задания. Так, если пользователю приходит SMS, он не может его прочитать, пока не выполнит задание, которое предлагает ему приложение.

Отмечается, что за четыре дня веб-саммита, казахстанский стенд посетило порядка 15 тысяч человек.