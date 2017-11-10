«Умную» мусорку оценили в 7 миллионов тенге

Ее разработали студенты из Астаны.

По инициативе Фонда первого президента в Алматы прошел финал конкурса Science Slam — Kazakhstan, направленный на популяризацию науки среди молодых людей. Студенты Евразийского национального университета на конкурсе молодых ученых в Алматы представили свой проект интеллектуальных мусорных контейнеров, передает Sputnik.

Как рассказали финалисты конкурса — студенты физико-технического и транспортно-энергетического факультетов Евразийского национального университета, Рафаэль и Виктория Самутдиновы — на суд жюри они представили свой проект — контейнер раздельного сбора мусора.

По словам студентов, их проект направлен на то, чтобы создать систему раздельного сбора мусора по типу зарубежных стран. Ребята хотят поставить прототип контейнера в Астане.

«От простых контейнеров он отличается тем, что мы предлагаем автоматизированную систему, которая будет оснащена различными типами датчиков. Самое главное, что все контейнеры будут объединены в кластеры и работать по GPS-навигатору. То есть, вывоз мусора будет производиться не по графику, а по наполняемости контейнеров. Если это бумага — машина будет ехать за бумагой, а не за всем мусором сразу. Если это органика — будем вывозить ее чаще, потому что она подвержена гниению», — рассказали авторы проекта.

В контейнере предусмотрены датчики для распознания мусора, датчики фиксирующие температуру, то есть при возгорании контейнер сможет оповестить систему. На внедрение прототипа контейнера разработчики просят 7 миллионов тенге. Вся система, по подсчетам разработчиков, обойдется примерно в 120 миллионов на несколько жилых комплексов. В каждом ЖК планируется установить по девять-десять таких мусорных контейнеров.