В международную ассоциацию блокчейна могут войти 30 стран

Казахстан также готов принять участие в работе организации.

В Международную децентрализованную ассоциацию криптовалют и блокчейна (МДАКБ), создание которой в прошлом месяце инициировала российская ассоциация РАКИБ, могут войти Австралия, Германия и Швейцария. Об этом рассказал председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений (RTEDC) Максим Черешнев, передает «Капитал».

«Объединить усилия для разработки регуляторной базы для криптовалют и блокчейна заинтересованы профильные ассоциации около 30 стран. Готовность выразили в том числе организации Австралии, Германии, Швейцарии, Турции и Казахстана», — рассказал Максим Черешнев.

Ранее сообщалось, что в МДАКБ войдут ассоциации Бахрейна, Индии и Сигнгапура. Максим Черешнев уточнил, что в ассоциации МДАКБ будет действовать совет директоров, куда войдут представители профильных ассоциаций каждой из стран-участниц.