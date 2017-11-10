Единая информационная система сделает рынок лекарств ЕАЭС прозрачней

Ее запуск намечен на конец текущего года.

Регистрацию лекарств на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорит и облегчит единая информационная система, которую планируется запустить в конце 2017 года. Об этом рассказал член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на VII международном форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

Уже полностью готов интеграционный сегмент системы, и сейчас в каждом государстве-члене дорабатываются ее национальные сегменты. Комиссия, в частности, установила требования к виду электронных документов и заявления, подаваемого в составе досье на регистрацию лекарственных препаратов в соответствии с едиными правилами Союза. При этом использованы подходы к электронному формату регистрационного досье Международного совета по гармонизации (ICH), которые позволяют производителю подготовить электронный формат регистрационного досье или так называемый eCTD.