В Алматы состоится грандиозное открытие Galaxy Studio

С 13 ноября в ТРЦ «DOSTYK PLAZA» будет работать интерактивное пространство Samsung Galaxy Studio.

С 13 ноября в ТРЦ DOSTYK PLAZA (мкр. Самал-2, 111) в Алматы будет работать интерактивное пространство Samsung Galaxy Studio. Гости смогут ознакомиться с инновационными новинками компании Samsung, получить незабываемые впечатления от формата виртуальной реальности, протестировав Gear VR и очутившись в роли героя захватывающей истории. Создать реалистичное видео с помощью панорамной камеры Gear360.

Также у посетителей Galaxy Studio есть возможность поучаствовать в увлекательных бесплатных мастер-классах.

Профессиональный фотограф научит желающих делать потрясающие фотографии на смартфоне, а шаржист напишет портреты гостей с помощью функционального пера S Pen. Можно также прослушать лекции о макияже, спорте и здоровом питании и узнать, как следить за своим здоровьем, используя новые смарт-часы Gear S3. По мере прохождения некоторых мастер-классов участников ждут приятные сюрпризы.

Если вы цените индивидуальность, опытный художник распишет для вас стильную эко-сумку от Galaxy Studio.

Посетители, которые захотят сохранить теплые воспоминания, смогут распечатать фотографии, сделанные в Galaxy Studio, через инстапринтер.

18 ноября состоится официальное открытие Samsung Galaxy Studio, где вас ждет насыщенная программа с презентацией всех спикеров. Специальными гостями вечера будут вайнеры Jokeasses.

Galaxy Studio будет открыта каждый день с 10:00 до 22:00 часов.

Главным призом конкурса среди посетителей Galaxy Studio станет инновационный смартфон Galaxy Note8! Шанс выиграть передовой мобильный флагман Samsung будет у каждого желающего. Приходите в Galaxy Studio и узнайте все подробности!

Узнать больше информации вы можете на официальном сайте компании Samsung.