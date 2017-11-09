Первое казахстанское ICO привлекло $311 тысяч

Стартап Ice Rock Mining вышел на ICO с предложением инвестировать в создание майнинговой шахты.

Как сообщается на сайте проекта, он уникален тем, что размещается в бывшей военной шахте. Таким образом, по словам его основателей, отпадает необходимость тратить средства на возведение помещения, его аренду (шахта является собственностью Ice Rock Mining), а также на охлаждение систем для майнинга — в среднем температура в шахте составляет 12 градусов Цельсия при наличии естественной вентиляции. В Ice Rock Mining говорят еще и о том, что дополнительным и важным преимуществом является низкая стоимость электроэнергии — 3 цента за киловатт.

Общая площадь подземного сооружения составляет 1200 квадратных метров. Ее достаточно для того, чтобы разместить от нескольких десятков до почти 700 единиц оборудования для майнинга в зависимости от типа и комплектации.

Основатель проекта и его генеральный директор Малик Мурзашев имеет десятилетний опыт работы в Калифорнии и Казахстане в сфере интернет-проектов, разработки программного обеспечения и ритейла. Основатель крупнейшего дилера Apple в Казахстане. Кроме того, как утверждается, он имеет 5 лет опыта работы в сфере реализации блокчейн-проектов.

В компании намерены осуществить обратный выкуп токенов (Rock Tokens) по 2 доллара США за 1 токен 1 февраля следующего года, а уже 20 февраля организовать Pre Sale 2. 20 марта в road-map Ice Rock Mining запланирован ICO 2, а уже 1 мая компания может выкупить токены по цене 3 доллара США за единицу. Калькулятор, размещенный на сайте компании, говорит, что если вы вложите 10000 долларов США, то после выкупа токенов у вас на руках будет почти 25000. По мнению экспертов, эта доходность выглядит чрезмерно завышенной и более того — вызывающей много вопросов к Ice Rock Mining.

По итогам первого ICO стартап получил инвестиций в размере 311496 долларов США, а именно: 22,84 BTC (170350 долларов США), 3,2 BCH (1164 долларов США), 256 LTC (15872 долларов США), 413 ETH (124110 долларов США). Достаточно ли этого для реализации проекта, на сайте Ice Rock Mining не сообщается.