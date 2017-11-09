Каким образом в Казахстане происходит блокировка сайтов, рассказал Абаев

С начала года было заблокировано около трех тысяч сайтов с противоправным контентом.

Блокировка сайтов происходит в случае, если противоправный контент не удаляется с ресурса после отправки уведомления, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Sputnik.

«Есть у нас телевидение, газеты, интернет. И огромное количество противоправного контента. Как работает эта система? У нас путают „блокировку“ и „уведомление“, когда материал убирается», — сказал Абаев на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его информации, только в этом году было заблокировано около трех тысяч сайтов, где противоправный контент не был удален. Всего министерство отправило около 270 тысяч уведомлений о том, что материал является противоправным. Например, пропагандирует терроризм, экстремизм, порнографию.

«Механизм такой: допустим, появился материал в социальной сети. Мы всю социальную сеть заблокировать не можем из-за одного материала, поэтому нам приходиться обращаться в администрацию социальной сети с просьбой удалить конкретный контент», — отметил он.

Абаев проинфомировал, что на сайте министерства любой может анонимно отправить ссылку на ресурс и сообщить о противоправном контенте. Данный ресурс проверяется, затем выносится решение: либо направить уведомление, либо, если сайт не удаляет запрещенный контент, блокировать его.