В Уральске запускают SMSBUS для оплаты проезда в общественном транспорте

Оплатить за проезд с мобильного телефона можно с 8 ноября.

7 ноября в ЗКО прошел брифинг с участием руководителя отдела «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Уральска Кайрата Мухамбеткалиева и представителя компании SMSBUS Сержана Идиятова, сообщили в акимате Западно-Казахстанской области. Спикеры рассказали о старте проекта SMSBUS, системы оплаты за проезд в пассажирском транспорте через мобильный телефон посредством SMS.

На брифинге рассказали, что особенность системы SMSBUS — отсутствие какой-либо нагрузки на бюджет города, пассажиров и автопарки. Нет необходимости установки какого-либо оборудования, пассажирам не нужно приобретать карты оплаты и постоянно пополнять их. Как отметил представитель акимата, система является альтернативой к оплате наличными денежными средствами, т.е. пассажир может оплатить за проезд наличными, с баланса мобильного телефона, либо банковской картой. Для оплаты с банковской карты пассажиру необходимо предварительно зайти на сайт Smsbus.kz и провести регистрацию своей карты.

В общественном транспорте будут расклеены информационные листы с инструкцией по оплате посредством SMS. Для совершения платежа пассажир отправляет SMS с кодом транспорта на короткий номер 2505 (услуга бесплатная). После осуществления абонент получит SMS сообщение с электронным билетом для подтверждения факта осуществления операции.