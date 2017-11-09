Узбекистан временно остался без интернета из-за аварии в Казахстане

Все провайдеры страны остались без выхода во всемирную сеть.

Авария на территории Казаxстана лишила узбекистанцев доступа к интернету. Авария произошла 7 ноября и, как сообщили в компании «Узбектелеком», отсутствие доступа в Узбекистане было связано с аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства. В результате все провайдеры страны остались без выхода во всемирную сеть. Были доступны ресурсы только в зоне Узбекистана, передает CA-NEWS.

Как сообщила компания «Казахтелеком», с 7 ноября в период с 22:00 по 08 ноября 09:45 времени Астаны прошли ремонтно-настроечные работы. Доступ к интернету временно отсутствовал в Узбекистане и Казахстане.