Даурен Абаев: Мы будем требовать улучшения качества связи и снижения тарифов

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал, каким способом будет улучшена связь в отдаленных районах Казахстана.

По его словам, соответствующие поправки предусмотрены в законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций. В частности, по действующему законодательству мобильные операторы обязаны были строить соответствующую инфраструктуру. В населенном пункте с населением в 500-600 человек — это не выгодно, передает «Курсив».

«Поэтому мы даем возможность совместного использования радиочастотного спектра. И таким образом мы сокращаем до 30% издержки на инфраструктуру для сотовых операторов. Я абсолютно уверен, что это позволит улучшить качество сотовой связи на селе. А так как там появляется конкуренция, появится возможность людям выбирать более качественную связь и более дешевый тариф для себя. Кроме того, это позволит нам отслеживать и трафик, и улучшение. Мы пошли навстречу сотовым операторам. Мы будем просить и требовать улучшения качества и снижения тарифов», — рассказал министр, представляя депутатам законопроект.

Он напомнил, что в Казахстане внедряется цифровое телерадиовещание: «Мы надеемся в течение двух-трех лет закончить. Как только мы это заканчиваем, мы освобождаем радиочастотный спектр для сотовых операторов. Это позволит им привести 4G, качественную связь для села».