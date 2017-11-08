На конференции WebSummit 2017 Казахстан представил программу развития цифровой экономики

Казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями интернет-компаний и ведущими экспертами в области ИТ.

Казахстанской делегацией, которую возглавил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, курирующий вопросы цифровизации, в рамках WebSummit 2017 проведен ряд встреч с представителями интернет-компаний, ведущими экспертами в области ИТ и цифровизации экономики и науки, экспертами из Кремниевой долины, а также с организаторами мероприятия.

«Сегодня на одной из крупнейших конференций — WebSummit — наша страна приняла достойное участие и поделилась планами по цифровой трансформации экономики страны. Мы рассказали о наших планах по отраслям и технологиям, которые охватывает программа „Цифровой Казахстан“ и дали возможность представителям стартап-сообщества, крупным IT-компаниям и экспертам принять участие в реализации программы. Мы предложили интересный механизм ознакомления и сбора предложений посредством питчей. Предложения принимались для всех отраслей экономики: начиная от промышленности до социальной сферы, и от технологии Blockchain до Artificial Intelligence», — отметил Аскар Жумагалиев.

В мероприятии также принял участие крупнейший мультисервисный оператор Казахстана «Казахтелеком». «Наша компания, будучи инфраструктурным оператором, принимает активное участие в реализации проектов по цифровизации экономики и мы обращаем все большее внимание на интеграцию наших сервисов в конечные продукты для пользователей. Эти продукты могут быть представлены в области государственных, финансовых услуг, смарт-городов, промышленности. Мы активно начинаем применять такие технологии, как BigData, Internet of Things, Artificial Intelligence. Конференции такого формата, как WebSummit, являются центром притяжения для всех разработчиков в этих сферах и мы становимся активными участниками этого процесса», — отметил председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Члены делегации ознакомились с ключевыми технологиями, призванными качественно менять жизнь людей, такими как «интернет вещей», искусственный интеллект, робототехника, криптовалюты, кибербезопасность, блокчейн, а также с вопросами государственного регулирования технологических инноваций в других странах.