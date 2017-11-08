Казахстанцы смогут управлять своими персональными данными

Планируется реализация сервиса по предоставлению справок государственным органам и частным организациям посредством портала электронного правительства.

Казахстанцы смогут самостоятельно принимать решения по предоставлению персональной информации посредством SMS. Об этом сообщил председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов в ходе совещания по вопросам совершенствования работы Центров обслуживания населения, передает Strategy2050.kz.

«Совместно с министерством информации и коммуникаций планируется реализация сервиса по предоставлению справок государственным органам и частным организациям посредством портала электронного правительства при подтверждении разрешения услугополучателя. Данная мера позволит исключить непосредственное участие работников ЦОНа в процессе оказания услуги. Гражданин будет самостоятельно принимать решения по предоставлению персональной информации посредством SMS-сообщения. В настоящее время при назначении пособий требуется предоставлять справки о номере банковского счета. Благодаря интеграции, отпадет необходимость в получении данной справки услугополучателем. В целом, в рамках реализации программы „Цифровой Казахстан“ госкорпорацией совместно с государственными органами проводится масштабная работа по переходу на проактивное оказание услуг. В будущем будет исключено физическое обращение путем автоматического изменения данных в информационных системах», — сообщил А. Оспанов.

В завершении он отметил, что недавняя модернизации ситуационного центра позволила не только вывести на новый уровень контроль за качеством оказания государственных услуг, но и обновить оборудование и технику, а также создать более комфортные условия работы для его сотрудников: «Работники ситуационного центра „Правительства для граждан“ ведут постоянное видеонаблюдение Центров обслуживания населения. На сегодняшний день к ситуационному центру подключены все фронт-офисы Центров обслуживания населения».