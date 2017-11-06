Акиматом области инициирован проект Smart Uralsk 4.0, как ответ на вызовы глобализации и урбанизации.

Акиматом области инициирован проект Smart Uralsk 4.0, целью которого является комплексная реализация концепции «умного города» и соответственно повышение качества жизни населения. Уральск стал вторым городом в Казахстане, где внедряется этот проект, передает Zakon.kz.

В этой связи в городе проводится объемная работа. В частности, будет автоматизирована система очередности в детские сады, создана система электронных кооперативов собственников квартир (е-КСК). Активно функционирует проект «Доступный акимат», который стал площадкой для приема и обработки документов физических и юридических лиц.

В этом году удалось на 100 % охватить все школы и детсады города системой видеонаблюдения, 40 школ обеспечены WiFi.

Также, запущен совместный проект с АО «Казахтелеком» по установке облачных видеокамер внутри и снаружи подъездов жилых домов. На сегодня установлено 10 камер в 5 подъездах. В 2018 году планируется установить 2542 облачных видеокамеры во всех подъездах жилых домов города. Проект будет реализовываться в 3 этапа.

Ведется работа по созданию Telegram-бота акимата города, позволяющем обмениваться сообщениями и медиафайлами. Информационная функция будет представлена городским онлайн-советником, где жители смогут получить полезную информацию о городе. А вот динамическую функцию будет выполнять сервис обратной связи. То есть, у любого жителя будет возможность направить жалобу или предложение в акимат. При этом жители свои обращения смогут подкреплять фото и видео.

В сфере пассажирского транспорта разработана концепция модернизации общественного транспорта города на 2018-2023 годы. Внедряется система электронной оплаты проезда SMSbus. Уже внедрена система отслеживания за городским пассажирским автотранспортом через приложение «Infobusmobile». Любой желающий может скачать приложение и в режиме реального времени наблюдать, где находится интересующий его автобус. На данный момент оснащение автопарка датчиками составляет 75%, подключены 370 комплектов GPS. До конца года планируется подключить 100% автобусов.

В сфере ЖКХ совместно с «Казпочтой» внедряется электронный КСК, который поможет жителям контролировать работу и расходы кооперативов собственников квартир. Е-КСК — это коммуникационная площадка, в которой примут участие акимат, КСК и жители.

Еще одним новшеством является автоматизированная система управления наружным освещением, которое позволит снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление электроэнергии, выполнять программы энергосбережения и оценивать их эффективность, отслеживать аварийные ситуации в реальном времени. НК «СПК Орал» разрабатывается концепция ГЧП, в рамках этого проекта 10 тысяч светоточек будут заменены на светодиодные.