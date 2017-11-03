Внедрение «умных светофоров» позволило увеличить пропускную способность улиц Астаны на 21%

Их использование исключает человеческий фактор и позволяет оптимизировать дорожное движение.

Новая система светофоров исключает использование таймера, автоматически подстраиваясь под интенсивность потока автомобилей. Подключенные к единой системе «умные светофоры» отслеживают дорожную ситуацию сразу на нескольких улицах. На сегодняшний день в столице Казахстана установлено 84 «умных светофора», передает акимат Астаны.

Кроме того, использование «умных светофоров» исключает человеческий фактор и позволяет оптимизировать дорожное движение с высокой эффективностью. В настоящее время пропускная способность улиц Астаны за счет таких светофоров увеличилась на 21%.