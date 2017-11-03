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Внедрение «умных светофоров» позволило увеличить пропускную способность улиц Астаны на 21%

Их использование исключает человеческий фактор и позволяет оптимизировать дорожное движение.

3 ноября 2017 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Новая система светофоров исключает использование таймера, автоматически подстраиваясь под интенсивность потока автомобилей. Подключенные к единой системе «умные светофоры» отслеживают дорожную ситуацию сразу на нескольких улицах. На сегодняшний день в столице Казахстана установлено 84 «умных светофора», передает акимат Астаны.

Кроме того, использование «умных светофоров» исключает человеческий фактор и позволяет оптимизировать дорожное движение с высокой эффективностью. В настоящее время пропускная способность улиц Астаны за счет таких светофоров увеличилась на 21%.