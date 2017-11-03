Уголовные дела можно будет вести в электронном формате

Ведомственный, прокурорский, судебный контроль осуществляются дистанционно, в режиме реального времени.

В Мажилис внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», который предусматривает возможность ведения уголовного судопроизводства в электронном формате, сообщает Zakon.kz.

«Электронное уголовное дело позволяет выйти на качественно иной алгоритм уголовного процесса, поменяет в целом его культуру. Дело находится только у следователя. Ведомственный, прокурорский, судебный контроль осуществляются дистанционно, в режиме реального времени», — рассказал начальник управления генпрокуратуры РК Алмаз Мухаметжанов.

IT-система разработана в Генпрокуратуре. Средства из бюджета на нее не расходовались. Она охватывает весь уголовный процесс — от регистрации преступления, досудебного расследования, судебного разбирательства и до конца исполнения наказания. Все станет прозрачным. Подделать доказательства либо убрать из дела какие-то материалы следствия будет невозможно. С МВД и СЭР начаты пилоты в 6 областях.

«В рамках проекта нарабатывается практика, обучаются следователи на местах. Суды дают санкции тоже электронно, в т.ч. с проведением судебных заседаний по видеосвязи, без вывоза подозреваемых из ИВС в суд. Цифровой формат расследования исключит хождения следователей между полицией, прокуратурой и судом, — отметил представитель Генпрокуратуры. — С электронным уголовным делом откажемся от статкарточек, т.к. при принятии решений сведения будут автоматически поступать в отчетные данные. Это удобно и эффективно. Манипулировать ими тоже не удастся».

Параллельно ведется работа по цифровизации прокурорского надзора. Процессуальный прокурор будет в онлайн режиме видеть, какие следственные действия проводит следователь, и сразу реагировать на нарушения. Не будут запрашиваться многочисленные и многотомные дела. Е-уголовные дела можно будет изучать и принимать по ним решение в IT-системе.

«Цифровой формат ускорит принятие решений, улучшит защиту прав участников процесса, минимизирует коррупцию и злоупотребления. Путем дистанционного изучения уголовного дела вышестоящему прокурору можно будет эффективно выявлять и пресекать факты незаконного освобождения от уголовной ответственности и фальсификацию доказательств по делу и другие», — считают в прокуратуре.

Обеспечение необходимой оргтехникой органов следствия и дознания будет производиться в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан».