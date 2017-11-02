Mobile Banking Rank CIS 2017: казахстанские банки не дотянули до топа

В рейтинг эффективности мобильных банкингов вошло девять казахстанских банков.

Аналитическое агентство Markswebb представило исследование Mobile Banking Rank CIS 2017, рейтинг эффективности мобильных банкингов для частных лиц, выпущенных крупнейшими банками СНГ. В исследовании оценивались 86 мобильных приложений 41 банка, для смартфонов на iPhone и Android. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2017 года. Более эффективным в исследовании считается приложение, в котором клиент наиболее полно и удобно может управлять дебетовой картой — изменять настройки, совершать переводы и платежи, получать информацию о карте и коммуницировать с банком.

По результатам исследования в топ-5 лучших приложений для Android и iPhone вошли сервисы Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Почта Банка, ВТБ24 и Сбербанка. Десятку лучших приложений дополнили российский Райффайзенбанк, два белорусских банка (Белгазпромбанк и Альфа-Банк), Банк Грузии и ForteBank (Казахстан).

«Несмотря на то, что банки стремятся к равномерному развитию приложений на обеих основных мобильных платформах, более чем у половины исследованных продуктов различие в оценках между iOS и Android составляет более 0,5 балла, то есть является достаточно заметным для пользователей. В среднем оценка мобильных приложений на iOS опережает оценку приложений на Android на 0,5 балла. Это различие обусловлено, во-первых, исторически сложившимся приоритетом iOS (более премиальная платформа, которой чаще пользуется менеджмент самих банков), и, во-вторых, существующими представлениями о меньшей безопасности приложений на Android, из-за чего в них реализуется меньше возможностей по переводам средств и других потенциально рисковых функций», — отмечают авторы отчета.

В рейтинг вошли мобильные приложения девяти казахстанских банков. При этом в топ-10 оказался только ForteBank с приложением для iPhone. Среди приложений для Android ни один из отечественных банков не пробился в первую десятку.

Средняя оценка по исследованным мобильным банкингам каждой страны характеризует локальный уровень развития мобильных банковских сервисов. Наиболее высокие оценки эффективности показывают российские банки, далее по убыванию следуют банки Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и Азербайджана.

«Лидирующие мобильные приложения, как правило, разрабатываются и развиваются не самыми крупными игроками рынка. Однако в Украине и Грузии лидерами в мобильном сервисе стали одновременно и самые крупные банки на рынке», — говорится в отчете.