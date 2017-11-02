Chocofamily берет под контроль iDoctor.kz

Доля холдинга в агрегаторе увеличилась с 40% до 67%.

Основатель сервиса по поиску врачей Серик Смагулов и ранние инвесторы компании продали часть своего пакета, однако по-прежнему владеют существенной долей в 33%. Сумму сделки стороны не разглашают.

Сейчас сервис предлагает услуги 492 врачей из 80 клиник Казахстана и генерирует ежемесячно несколько тысяч заявок на первичный прием. На сайте собрано 3714 реальных отзывов пациентов, на которых и основывается рейтинг врачей.

«Сделка соответствует нашей стратегии по строительству лидера рынка электронной коммерции Казахстана, а контроль в компаниях важен для наших инвесторов с точки зрения возможности консолидации показателей в отчетность холдинга. В ближайшее время мы утвердим кандидатуру управляющего партнера проекта, а также стратегию iDoctor.kz. Мы считаем, что рост выручки может составить 1000 крат», — комментирует сделку Рамиль Мухоряпов, основатель и CEO Chocofamily.

Напомним, что в мае Chocofamily объявил о поглощении Foodpanda Kazakhstan, которое, по словам представителей холдинга, позволит укрепить позиции на казахстанском рынке электронной коммерции и сосредоточиться на дальнейшем росте бизнеса. В итоге, холдинг занял доминирующее положение на рынке доставки еды. Этому предшествовало привлечение Chocofamily инвестиций в размере 700 млн тенге. Средства в капитал компании вложили структуры Тимура Турлова (ИК «Freedom Finance») и Адиль Нургожин. Для холдинга, кстати, это был третий инвестиционный раунд. На тот момент доли участников выглядели следующим образом: 63,87% — ТОО «Choco Capital Partners»; 16,76% — Тимур Турлов; 11,06% — Мурат Абдрахманов (Astel, KazTransCom, Dent-Lux); 7,23% — ТОО «Demus Capital»; 1,09% — Адиль Нургожин. Капитализация компании с момента входа первых инвесторов в 2011 году выросла в 147 раз и по итогам раунда превысила 15 млн долларов.

Позже — в июне сего года холдинг объявил о покупке своего главного конкурента — Besmart.kz. Согласно информации, которую предоставил холдинг в распоряжение Profit.kz, речь шла о покупке 100% в купонном сервисе (основан в 2011 году, более 900000 зарегистрированных пользователей) и 40% в iDoctor.kz. Ранее владельцами сервиса Besmart.kz являлись основатель Азамат Сейтбеков и инвестиционная группа The FARM. После поглощения Besmart.kz, доля холдинга на рынке купонных сервисов Казахстана возросла до 95%.