NFC-брелок станет альтернативой картам ОҢАЙ

Им можно будет оплатить за проезд в общественном траснпорте Алматы или в торговых точках партнеров.

В Оңай Рау сообщили о выходе в продажу ограниченного тиража NFC-брелоков ОҢАЙ. Они являются аналогом карты, с их помощью можно осуществлять как транспортные, так и розничные платежи. Как и единая карта ОҢАЙ!, брелок содержит в себе чип с антенной. Основные преимущества брелока — компактные размеры (24,6×51мм) и износостойкость (защитное покрытие из специально разработанного полиуретана позволяет сохранять форму и целостность покрытия при механическом воздействии).

«Брелок ОҢАЙ! можно можно использовать как в транспорте, так и для совершения розничных платежей в сети партнеров ОҢАЙ! Мы надеемся, что пользователи оценят удобство использования брелока ОҢАЙ! как альтернативы карте», — отметил директор ТОО «Оңай Рау» Александр Зайкин.

Продажи NFC-брелоков осуществляются в центрах обслуживания Оңай Рау. Стоимость брелока составляет 1 000 тенге (напомним, стоимость карты — 400 тенге). Баланс брелока ОҢАЙ! пополняется теми же способами, что и баланс карты.

Отметим, что недавно было запущено мобильное приложение ОҢАЙ! в AppStore и Google Play. В первом релизе пользователям доступны проверка баланса карты и пополнение без комиссии, возможность блокировки утерянной карты и перевод баланса на новую, приобретение проездного абонемента, возможность привязать карты родных и близких, поиск оптимального варианта маршрута из точки А в точку Б с указанием номеров автобусов.