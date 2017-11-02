В Астане реализуется проект «Смарт-медицина»

Планируется полная автоматизация не только административных, но и клинических процессов.

До конца 2018 года медицинские организации столицы будут обеспечены информационными системами в рамках проекта «Смарт-медицина». Цифровая модернизация здравоохранения позволит врачам перейти на безбумажный формат работы, сообщил в ходе заседания в столичном маслихате руководитель Управления здравоохранения Камалжан Надыров. Внедрение проекта позволит сократить очереди на прием к врачам, время ввода данных при приеме пациента, оптимизировать загруженность персонала, передает акимат Астаны.

Планируется, что данный проект позволит врачам вести электронную картотеку пациентов со сбором номеров мобильных телефонов и адресов электронной почты. Это, в свою очередь, поможет пациентам беспрепятственно переходить из одной клиники в другую.

«В рамках реализации проекта нами планируется полная автоматизация не только административных, но и клинических процессов. Будет создана централизованная база данных радиологических и лабораторных исследований», — сообщил К. Надыров.

Система будет сохранять историю пациента с момента рождения и до конца жизни, при этом «умные технологии» позволят прогнозировать наследственные и генетические заболевания. Основными преимуществами информационной системы станут повышение прозрачности учета медикаментов и медоборудования, качественная установка диагноза, контроль ввода данных и анализа назначений, повышение точности обработки снимков и лабораторных исследований.​ Одним из составных блоков проекта является высокоточная обработка рентген-снимков. Эта технология позволит на ранних стадиях выявлять онкозаболевания.

Отслеживать работу медицинских учреждении в онлайн-режиме позволит Единый ситуационный центр, благодаря которому в ведомстве также намерены контролировать лекарственный фонд и другие ресурсы в городских аптеках.

«На уровне Управления здравоохранения есть в планах создать Единый ситуационный центр. Это позволит отслеживать всю ситуацию в медицинских учреждениях города. Наряду с этим, можно будет отслеживать нагрузку медклиник и работу медперсонала», — отметил Камалжан Надыров.

После ввода в действие электронной информационной базы «Смарт-медицина» работодатели Астаны смогут проверить на действительность медицинские справки о состоянии здоровья работников. Идентификатором пациента будет являться его ИИН.

«Любой работодатель, войдя в единую электронную информационную базу „Смарт-медицина“, сможет проверить, является ли выданная справка действительной или нет», — отметил К. Надыров.

При разработке проекта «Смарт-медицина» был изучен международный опыт Южной Кореи, Германии, Турции, Сингапура. Он будет реализован в Астане до конца 2018 года.