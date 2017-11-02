Зарубежным соцсетям выдвинут требования по размещению серверов в РК

Также идет разработка плана по поэтапному отказу от зарубежного проприетарного программного обеспечения.

Госорганами планируется проведение переговоров с администрациями зарубежных социальных сетей и мессенджеров о размещении их серверов на территории РК для получения доступа к сведениям о соединениях казахстанских пользователей, передает Tengrinews.kz.

Об этом говорится в постановлении правительства РК. Планируется, что переговоры проведут МИК, МВД, МОАП, КНБ и Служба государственной охраны РК. Завершить их планируется до января 2019 года.

Помимо этого, предусмотрены работа по созданию единого реестра казахстанских доверенных программных продуктов и продукции электронной промышленности РК, а также разработка плана по поэтапному отказу от зарубежного проприетарного программного обеспечения и сертификации IT-продуктов на информационную безопасность.