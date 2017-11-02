Воры едва не оставили без сотовой связи жителей 40 сел в СКО

Двое молодых парней украли аккумуляторы со станции сотовой связи.

В Северо-Казахстанской области полицейские задержали двух воров, едва не оставивших без сотовой связи жителей 40 деревень. Полицейскими Мамлютского района задержаны двое жителей Петропавловска, подозреваемых в серии краж аккумуляторов со станций сотовой связи. Раскрытие кражи стало возможным во многом благодаря установленным в селе камерам видеонаблюдения, передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

«В дежурную часть ОВД Мамлютского района поступило сообщение от инженера одной из компаний о том, что со станции сотовой связи в селе Воскресеновка похищены восемь аккумуляторов аварийного питания. Сумма ущерба составила почти полмиллиона тенге. Но самое главное — из-за кражи без сотовой связи в условиях осенней непогоды могли остаться жители около 40 населенных пунктов Малютского, Жамбылского и Есильского районов области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа РОВД. Полицейскими были опрошены возможные свидетели, тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции.

По словам и. о. начальника ОВД Мамлютского района, майора полиции Марата Абылгазина, следственно-оперативной группой с помощью камер видеонаблюдения, установленных акиматом в селе Воскресеновка, была выявлена автомашина предполагаемых преступников: «По горячим следам были установлены два жителя Петропавловска, 1992-го и 1989 годов рождения. Ранее не судимые, задержанные не отрицали своей причастности к краже. Парни пояснили, что украденное сдавали на одном из пунктов приема в Петропавловске».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса РК (кража). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.