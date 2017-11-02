В Казахстане строится система кибербезопасности, которая защитит финансовый рынок

Прорабатываются нормы по законодательной регламентации механизма осуществления мониторинга инцидентов в банках второго уровня.

На государственном уровне строится система кибербезопасности, которая сможет обеспечить защиту всех субъектов финансового рынка, сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, передает «Курсив».

«В первую очередь, следует отметить, что банки второго уровня являются самостоятельными коммерческими структурами, у которых имеются собственные службы информационной безопасности. Защита средств банка и клиентов обеспечивается в их собственных интересах. Тем не менее, нужно учитывать, что банки не всегда могут противостоять серьезным атакам», — сказал Д. Акишев.

Он отметил, что задачей Нацбанка в данной области является создание такой эффективной системы кибербезопасности с участием всех субъектов финансового рынка, которая обеспечит их защиту. Работа по этому направлению осуществляется в тесном взаимодействии с заинтересованными государственными органами: «В настоящее время госорганами ведется работа по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам создания и функционирования единой государственной системы киберзащиты, включающей в себя систему отраслевых оперативных центров информационной безопасности и службу реагирования на инциденты информационной безопасности».

Данияр Акишев уточнил, что прорабатываются нормы по законодательной регламентации механизма осуществления мониторинга инцидентов в банках второго уровня, анализа таких инцидентов и выработки рекомендаций.

«Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. В дальнейшем, в течение 3-5 лет в целях реализации задач, предусмотренных в законопроекте, будет идти построение единой системы кибербезопасности страны, которая поможет ее участникам эффективно противостоять крупным кибератакам», — сказал глава Нацбанка.

Он добавил, что в текущих условиях уже осуществляется взаимодействие соответствующих государственных органов по реагированию на инциденты и принятию мер по минимизации их последствий: «Дополнительно Национальным банком ведется работа по налаживанию международного сотрудничества с национальными и центральными банками как ближнего, так и дальнего зарубежья в области обеспечения кибербезопасности, что позволит более эффективно реагировать на крупные международные кибератаки».