Конвертер по переводу казахских текстов с кириллицы на латиницу запустят в Казахстане

Помимо этого появится специальный обучающий портал.

В Казахстане будет создан конвертер по автоматическому переводу текстов на латиницу. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Кazpravda.kz.

«Будут созданы специальный обучающий портал, а также конвертер по автоматическому переводу текстов на латиницу», — сказал Мухамедиулы.

Он отметил также, что правительство создаст рабочую группу по внедрению латинской графики казахского языка и орфографическо-лингвистическую комиссию.