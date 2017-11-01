Конвертер по переводу казахских текстов с кириллицы на латиницу запустят в Казахстане
Помимо этого появится специальный обучающий портал.
1 ноября 2017 09:00, Profit.kz
Рубрики: Образование, Культура
В Казахстане будет создан конвертер по автоматическому переводу текстов на латиницу. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Кazpravda.kz.
«Будут созданы специальный обучающий портал, а также конвертер по автоматическому переводу текстов на латиницу», — сказал Мухамедиулы.
Он отметил также, что правительство создаст рабочую группу по внедрению латинской графики казахского языка и орфографическо-лингвистическую комиссию.