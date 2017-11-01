В Алматы прошел III Казахстанский Медиа Саммит

Слоган этого года — «Да здравствует цифровая революция!».

25 октября в Алматы профессионалы медиа- и digital-рынка, маркетологи и PR-специалисты собрались на третий Казахстанский Медиа Саммит. Для участия в этом ежегодном событии съезжаются ведущие профессионалы в сфере медиа из разных стран. Цель мероприятия — обсуждение текущих тенденций, обмен опытом, поиск современных и наиболее эффективных каналов коммуникаций.

«Да здравствует цифровая революция!» — под таким слоганом в этом году проходил саммит. Он стал отражением той трансформации, которая происходит в СМИ, бизнесе и медиа в условиях динамично развивающихся цифровых технологий и интернета. Digital Kazakhstan: как найти свою нишу в цифровой экономике? Тенденции рынка онлайн видеорекламы в Казахстане. Технологии, инструменты и модели монетизации трафика. SMM — тренды и фишки 2017. Эти и многие другие вопросы обсудили участники саммита — их собралось более 500. Выступления по актуальным вопросам развития медиа-индустрии представили спикеры из 6 стран.

«Ситуация „созрела“. И верхи и низы хотят, а маркетологи не знают, как. Сегодня вопрос, который мы хотели бы поднять — как и что будет дальше. На эти вопросы сегодня будут отвечать спикеры из нескольких стран. Более 60 спикеров — самый большой состав за всю историю саммита», — заявил Виктор Елисеев, председатель оргкомитета, CEO Select Communication Group.

Традиционный маркетинг умирает, считают многие участники саммита. А на смену приходят новые инструменты продвижения, обусловленные различными цифровыми каналами. Так, например, ежегодный прирост времени просмотра контента на YouTube составляет порядка 50%. Причем большая часть просмотров (60%) приходится именно на мобильные устройства. В связи с этим компаниям необходимо перестраивать свои рекламные стратегии. Мобильная аудитория уже настолько выросла, что ее больше нельзя игнорировать.

«Мы говорим о будущем, о вопросах цифровизации. О том, каким образом digital влияет на различные аспекты бизнеса, каким образом цифровая революция затрагивает каждого из нас», — отметил Виктор Елисеев.

Интернет, digital-коммуникации развиваются стремительно. Они коснутся каждого. Это уже настоящее. Так, например, если еще год назад на аналогичном саммите обсуждение технологии блокчейн казалось чем-то далеким и не совсем применимым, то на саммите в этом году уже представлена сделка по ICO. Об этом рассказал Константин Горожанкин, президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции. Проект игровой платформы iNitro был подготовлен к ICO, которое стартует 7 ноября, совместно с партнерами из Сингапура, Китая и Австралии. Кстати, как отметил Константин Горожанкин, одним из первых ICO с казахстанским участием стал проект Ice Rock Mining — с 25 сентября собрано криптовалюты более чем на 228 тыс. долларов.

Цифровая экономика будет влиять на все сферы жизни. Если вчера это касалось только рекламы, маркетинга, электронной торговли, то сейчас очевидно, что даже малый бизнес активно втягивается в цифровые тренды.

«Это действительно новая реальность, к которой еще не все готовы. Нужно привыкнуть к особенностям цифровой экономики. Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, криптовалюты. Кажется, что все это произойдет не в нашей жизни. Но среда меняется настолько быстро, что это отразится на нашем будущем в ближайшее время. Стратегии, которые мы еще вчера составляли на 5-10 ближайших лет, уже не работают. Задача нашего мероприятия — ввести в курс дела», — говорит Виктор Елисеев.