Он изменен с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ » прогноз «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг АО «Казахтелеком» повышен с «kzA+» до «kzAА-».

Повышение рейтингов АО «Казахтелеком» по корпоративной методологии агентства Standard&Poor’s обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рентабельности за 9 месяцев 2017 года превзошли ожидания аналитиков агентства, позитивно повлияв на уровень финансового левереджа (соотношение долг/EBITDA). Наряду с этим, агентство отметило улучшения в мобильном сегменте бизнеса (Совместное предприятие с Tele2). Данные факторы послужили основой для улучшения кредитного рейтинга АО «Казахтелеком» до уровня «ВВ+».

«Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания аналитиков агентства по устойчивым операционным и финансовым результатам, которые будет демонстрировать компания в 2018-2019 годах, даже в условиях исполнения опциона в мобильном сегменте (выкуп доли участия в Совместном предприятии у Tele2). Прогноз также учитывает ожидания агентства по умеренному росту доходов компании с сохранением показателя EBITDA на уровне, достаточном для поддержания коэффициента финансового левереджа в необходимых пределах.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сокращение объема потребления услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, АО «Казахтелеком» сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстане. Аналитики подчеркивают, что по сравнению с высококонкурентым мобильным сегментом, данный сегмент рынка менее конкурентен, что позволяет АО «Казахтелеком» извлекать выгоду из растущего проникновения широкополосного доступа к сети интернет, компенсируя тем самым снижающийся уровень использования услуг фиксированной телефонии. Также во многих удаленных от областных центров районах республики компания остается единственным провайдером услуг фиксированной телефонной связи.

По мнению аналитиков Standard&Poor’s, улучшаются результаты деятельности Совместного предприятия в мобильном сегменте, и в 2018 году ожидается его выход на положительный свободный денежный поток. По состоянию на конец I полугодия 2017 года абонентская база компании достигла 6,8 миллионов абонентов, при этом рыночная доля совместного предприятия составила 26%. Кроме этого, у Совместного предприятия имеется наибольшее покрытие LTE в Казахстане (69% населения).

В качестве позитивного фактора Международное агентство также отмечает полный досрочный выкуп своих индексированных купонных облигаций, произведенный АО «Казахтелеком» в октябре текущего года, в результате которого существенно улучшился долговой профиль компании. Аналитики агентства подчеркивают сильные показатели ликвидности компании и высокую способность генерировать стабильно положительный денежный поток.

По словам главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, повышение кредитного рейтинга является позитивным событием и результатом постоянной планомерной работы по улучшению финансового профиля компании: «Консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года демонстрируют существенное укрепление. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы группы компаний АО „Казахтелеком“ увеличились на 2%, показатель EBITDA увеличился на 6%, составив 66,5 млрд тенге, а показатель EBITDA margin, отражающий рентабельность деятельности, достиг уровня 43%. После выкупа облигаций, произведенного компанией в октябре 2017 года, 100% долга компании выражено только в национальной валюте. Нам удается поддерживать высокий уровень ликвидности, реализовывать инвестиционную программу и аккумулировать денежные средства, необходимые для исполнения предстоящего опциона в мобильном сегменте».

АО «Казахтелеком» впервые достиг уровня кредитного рейтинга материнской компании АО «Самрук-Казына» («ВВ+», Standard&Poor’s). Текущий уровень рейтинга оператора сопоставим с рейтингом крупнейших телекоммуникационных компаний России: рейтинги агентства Standard&Poor’s компаний «МТС» и «Ростелеком» находятся также на уровне «ВВ+». В декабре 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг АО «Казахтелеком» был повышен с «А+ (kaz)» до «AA- (kaz)». По оценке аналитиков агентства Fitch Ratings, повышение рейтинга было обосновано улучшением показателей кредитоспособности и ликвидности компании на фоне положительного денежного потока.