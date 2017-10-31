Вопросами внедрения блокчейна в РК займется межведомственная рабочая группа

Правительство РК совместно с Нацбанком сформируют общую позицию в отношении блокчейн-технологий в стране.

Межведомственную рабочую группу по вопросам внедрения блокчейн-технологий создадут в Казахстане. Об этом сообщается в ответе председателя Национального банка РК Данияра Акишева на депутатский запрос, озвученный мажилисменом Аманжаном Жамаловым, передает Today.kz.

«Касательно определения уполномоченного органа по координации применения технологии блокчейн в государственной сфере сообщаем, что в настоящее время на базе Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан создается межведомственная рабочая группа под председательством заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева по вопросам внедрения технологии блокчейн в Казахстане», — говорится в ответе.

Также отмечается, что в Нацбанке разделяют изложенные депутатами доводы относительно необходимости отдельного рассмотрения вопросов блокчейн-технологий и криптовалют.

«Криптовалюты характеризуются глобальной и децентрализованной природой хранения и распространения, не имеют единого эмиссионного органа. Соответственно, криптовалюты не обеспечены активами и не являются чьим-либо обязательством или гарантией, в том числе государства», — сообщают в Нацбанке.

В ведомстве подчеркивают, что внимательно следят за тенденцией развития криптовалют и изучает практику других стран в этой области.

При этом отмечается, что действия стран по регулированию криптовалют на национальном уровне можно разделить по следующим направлениям:

— отсутствие регулирования, но принятие мер по информированию населения и предпринимателей о рисках, присущих криптовалютам, и их потенциальному негативному влиянию на финансовую безопасность страны. Данная мера применяется практически во всех странах;

— регулирование в разной степени операций с криптовалютами, в том числе введение налогообложения. В этой ситуации криптовалюта признается в качестве цифрового товара или услуги субъектов, занимающихся организацией торговли, например, регистрация криптовалютных бирж, лицензирование юридических лиц, использующих в своей деятельности криптовалюты. Данные меры применяются в штате Нью-Йорк — Служба внутренних доходов США, Швеции, Германии, Франции, Дании, Гонконге.

— полный запрет — запрет на использование и проведение операций с криптовалютами применяется в Бангладеш, Боливии и Эквадоре.

Однако, по данным финрегулятора, определение органа, уполномоченного на регулирование криптовалют, зависит от применяемого подхода к их определению, например, в качестве финансового инструмента, услуги, товара, иного имущества, средства платежа или введения запрета.

При этом, как следует из ответа Нацбанка депутатам Мажилиса Парламента РК, введение регулирования операций с криптовалютами не сможет в полной мере защитить от рисков, сопутствующих использованию криптовалют, так как операции с ними носят наднациональный, трансграничный характер. Элементы системы криптовалюты могут не только находиться в различных юрисдикциях, но и существовать в цифровом пространстве, которое может быть полностью недоступно для отдельного государства.

В результате для государственных органов затруднительно определить одно центральное место или администратора для проведения расследований, истребования информации или реализации контрольных функций.

Как отмечают в Нацбанке, в соответствии с действующим законодательством криптовалюта не относится к деньгам, валютным ценностям, финансовым инструментам или активам. Тем самым использование криптовалюты в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан.

«Вместе с тем ввиду высокой волатильности цены на криптовалюты, которая складывается исключительно за счет имеющегося спроса и предложения, построенного на доверии к ним, криптовалюты используются преимущественно для проведения спекулятивных операций, что способствует образованию „пузыря“ на рынке и в перспективе может нанести значительный ущерб гражданам Казахстана», — подчеркивается в ответе.

Также стало известно, что в целях защиты прав потребителей Национальным банком совместно с Правительством РК сейчас прорабатывается вопрос по формированию позиции в отношении криптовалют, и в ближайшее время соответствующие предложения будут представлены Президенту Казахстана.