БЦК поддержал стартап на технологии блокчейн

4 команды-победительницы разделили призовой фонд в 6 млн тенге.

Банк ЦентрКредит при участии Нацбанка провел хакатон BCC Innovation Challenge. В хакатоне приняли участие 45 команд, две трети из которых презентовали свои рабочие прототипы представителям банка. Среди задач были: блокчейн, чатботы с искусственным интеллектом, альтернативный скоринг и многое другое. Команды представили на мероприятии достаточно продвинутые и амбициозные решения, среди которых скоринговые модели на основе анализа профайла в социальных сетях и в целом цифрового следа клиента, «умные» чат-боты, передает «Курсив».

«Призовые места заняли команды GeForce, Vaco.kz и CodeWibe. Особо следует отметить, что в число победителей вошла команда InvestGamers, представившая актуальную концепцию совмещения паевых инвестиционных фондов и криптовалют. Таким образом, Банк ЦентрКредит стал первым казахстанским финансовым институтом, поддержавшим стартапы на технологии блокчейн», — отметили в АО «Банк ЦентрКредит».

Призовой фонд хакатона составил 6 млн тенге, которые будут разделены между четырьмя командами победителей для реализации их проектов.